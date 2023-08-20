Строительство лыжероллерной трассы в Дзержинске завершится в ноябре Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

Строительство лыжероллерной трассы в Дзержинске завершится в ноябре. Об этом сообщили в администрации города.

Напомним, на строительство объекта было выделено 50,1 млн рублей. Трасса протяженностью 2,2 км располагается на территории спортивной школы "Магнитная стрелка". Общая площадь возводимого спортобъекта составит около 20 тысяч кв. м.

Глава Дзержинска Иван Носков отметил, что трасса будет использоваться как для тренировок спортсменов, так и для прогулок по лесу на роликах.

Вдоль трассы установлено около 90 энергосберегающих светильников. Сейчас завершается укладка 14 тысяч кв. м нижнего слоя асфальтового покрытия на дорожках. Ширина трассы составит 5 метров на прямых участках и до 6 метров на виражах.

Также для обеспечения безопасности будет установлено ограждение трассы, смонтирована система видеонаблюдения из 24 камер.

Ранее сообщалось, что биатлонный комплекс за 300 млн рублей построят на трассе "Лисья грива" в Балахне.