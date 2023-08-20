Биатлонный комплекс за 300 млн рублей построят на трассе "Лисья грива" в Балахне Спорт

Фото: Владислав Храмцов

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области 14 сентября одобрил ряд заявок на выделение земельных участков для реализации инвестиционных проектов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По словам главы Минимущества Сергея Баринова, общий объём инвестиций по одобренным проектам – более 1 млрд рублей.

В частности, совет одобрил выделение участка площадью 600 тыс. кв. м под строительство биатлонного комплекса "Лисья грива" в Балахнинском районе около деревни Рылово - на месте популярной лыжной трассы, известной многим спортсменам-любителям и профессионалам.

Проект заявлен Нижегородской областной спортивной школой олимпийского резерва по прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью. В реализацию проекта будет вложено 300 млн рублей.

"Инициатива возродить известную когда-то на всю страну лыжероллерную трассу принадлежит самим балахнинцам. Трасса "Лисья грива" - самая сложная для прохождения. Непосредственно к работам планируем приступить в 2024 году", - прокомментировал министр спорта Нижегородской области Александр Кононов.

Также в Балахнинском районе в Гидроторф в течение четырёх лет будет построен спортивный клуб. Под проект, который реализует ООО "Аспектстрой" за 35 млн рублей, выделен участок 2 тыс. кв. м.

Кроме того, АНО "РЦСП" одобрен участок площадью 193 тыс. кв. м под строительство центра активного отдыха "Турист" на Бору. Инвестиции в проект составят 168,5 млн рублей, его планируется реализовать в течение 5 лет.

В Нижегородском районе областного центра выделен земельный участок под спортклуб, который расположится на улице Родионова рядом с ЖК "Дом на набережной". Строительство обойдётся инвестору в 527,08 млн рублей.

Напомним, что в рамках заседания Совет по земельным и имущественным отношениям одобрил выделение участков под шесть промышленных объектов в Нижнем Новгороде и Дзержинске.

Ранее сообщалось, что в деревне Рылово инициативная группа восстановила заброшенные лыжные трассы и продолжает собственными силами и средствами развивать их. За счёт уникального рельефа там получился лыжный объект федерального масштаба. Инициативная группа приняла участие во Всероссийском конкурсе проектов "Ты в игре" и вышла в финал.