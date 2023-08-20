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Общество

WhatsApp с 24 октября прекратит поддержку миллионов устройств на Android

26 сентября 2023 14:59  [61] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Популярный мессенджер WhatsApp с 24 октября перестанет работать на устройствах с операционной системой Android версии ниже 5.0. Об этом предупредили в пресс-службе компании, сообщает телеканал "360".

Пока приложение поддерживается на устройствах с Android 4.1 и выше. После ревизии рынка разработчики решили исключить некоторые устройства, и в итоге без приложения останутся миллионы устаревших гаджетов по всему миру.

Сообщается, что владельцы устаревших смартфонов получат соответствующее уведомлением в WhatsApp.

Напомним, что мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta*, которая внесена в реестр экстремистских организаций. 

При блокировке продуктов Meta* в России для WhatsApp сделали исключение лишь потому, что мессенджер — средство коммуникации. Но недавно стало известно, что мессенджер официально запускает функцию создания каналов. Это может привести к его блокировке в России. 

* Корпорация Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена.

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Теги:
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