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Общество

WhatsApp могут заблокировать в России после запуска функции каналов

14 сентября 2023 16:50  [80] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Популярный мессенджер WhatsApp официально запускает функцию создания каналов, которую сделают общедоступной в ближайшие месяцы. Но запуск русскоязычных каналов в мессенджере может привести к его блокировке в России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

По словам парламентария, нет сомнений, что каналы в мессенджере станут носить антироссийский характер, так как WhatsApp принадлежит экстремистской компании Meta*.

"Разделяю позицию коллег: если WhatsApp действительно запустит информационные русскоязычные каналы, будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки", — написал Хинштейн в своих соцсетях.

Как сообщает телеканал "360", накануне депутат Госдумы РФ Антон Горелкин заявил, что расширение функционала мессенджера WhatsApp и запуск там каналов превратит его в массового распространителя информации.

А ранее при блокировке продуктов Meta* в России для WhatsApp сделали исключение лишь потому, что мессенджер — средство коммуникации. Теперь ситуация кардинально изменится.

Ранее сообщалось, что компания Meta* внесена в реестр экстремистских организаций. При этом мессенджер WhatsApp, также принадлежащий Meta*, под решение суда не подпал, поскольку не осуществляет публичное распространение информации.

* Корпорация Meta — признана в РФ экстремистской и запрещена.

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Теги:
Интернет Технологии Экстремизм
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