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Спорт

Нижегородское "Торпедо" вышло на первое место Западной конференции КХЛ

27 сентября 2023 10:36  [78] Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" 26 сентября на выезде обыграл "Витязь" со счетом 4:1.

Первый период закончился с нулями на табло, но второй отрезок игры был полностью за нижегородцами.

Так, на 21 минуте с передачи Игоря Ларионова-младшего шайбу забросил Кирилл Воронин, на 30 минуте после трехходовки в касание отличился защитник Даниил Бокун, ассистентами стали Кирилл Воронин и Антон Сизов. Уже на 32 минуте третью шайбу "Торпедо" забил Игорь Ларионов-младший, голевые передачи у Максима Летунова и Никиты Артамонова.

На 38 минуте отличился нападающий нижегородцев Кирилл Ураков - он посвятил гол сыну, которому два дня назад исполнился месяц. Голевые передачи у Данила Веряева и Антона Сизова.

"Витязь" смог забить только на 43 минуте. В большинстве шайбу забросил Станислав Яровой.

Шлем лучшего игрока матча получил Кирилл Ураков.

"Во-первых, поздравляю нашу команду, ребят, болельщиков, которые были на игре, и кто смотрел матч по телевидению! И конечно, благодарю соперника, который находится в не самой хорошей ситуации, но "Витязь" старается и хочет вернуться в то состояние души, когда команда выигрывает. Поэтому мы понимали, что расслабляться нельзя, потому что любой матч в КХЛ требует полной самоотдачи. В этом плане спасибо сопернику за хорошую игру. И в то же время спасибо нашей команде за хорошую игру, забросили красивые голы, выиграли игру и принесли два очка команде!" - прокомментировал победу главный тренер "Торпедо" Игорь Ларионов.

Таким образом, "Торпедо" выходит на первое место Западной конференции КХЛ и всей лиги. У нижегородцев после 10 матчей 17 очков, у ближайших преследователей на западе - "Динамо Москва" - 16 очков после 11 игр. В Восточной конференции лидирует магнитогорский "Металлург" также с 16 очками после 11 матчей.

28 сентября нижегородцы на домашнем льду встретятся с "Ак Барсом". Сейчас команда из Казани занимает 3 место в Восточной конференции с 14 очками после 10 игр. В этом сезоне "Торпедо" уже встречалось с казанцами, в гостях нижегородцы проиграли со счетом 3:4.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" начало сотрудничество со школой "Витязя".

Также напомним, что "Торпедо" по итогам сезона 2022/2023 получит от КХЛ 28 млн рублей.

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Теги:
ХК "Торпедо" Хоккей
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