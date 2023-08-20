Количество рейсов "Валдаев" до Бора увеличат на время закрытия канатной дороги Общество

Фото: Александр Воложанин

Количество рейсов "Валдаев" до Бора увеличат на время закрытия канатной дороги. Об этом сообщили в Центре развития транспортных систем.

Напомним, канатная дорога Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября.

Приостановка работы канатки связана пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната.

Эти мероприятия позволят увеличить количество кабинок на канатной дороге в два раза.

На время работ будут введены дополнительные электрички, а также автобусы №235 и №245 в оба направления.

Также будут запущены суда на подводных крыльях "Валдай-45Р". На данный момент опубликовано тестовое расписание судов со 2 по 5 октября, ознакомиться с ним можно по ссылке. Позже расписание может быть скорректировано.

Из Нижнего Новгорода "Валдаи" будут отправляться от причала №8 Нижневолжской набережной, с Бора - от причала на Волгоречье.

Оба причала расположены в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, на которых можно будет пересесть на автобусы.

Ранее сообщалось, что нижегородцы смогут продлить проездные на канатную дорогу на время ее остановки.