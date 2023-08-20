Нижегородцы смогут продлить проездные на канатную дорогу на время ее остановки Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Нижегородцы смогут продлить проездные на канатную дорогу на время ее остановки. Об этом сообщается на сайте "Нижегородских канатных дорог".

Напомним, канатная дорога Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября.

Приостановка работы канатки связана пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната.

Эти мероприятия позволят увеличить количество кабинок на канатной дороге в два раза.

Согласно информации, продлить срок действия проездных можно будет в кассах канатной дороги или в пунктах продажи транспортных карт компании "Ситикард".

Отметим, что на время работ на канатной дороге с Бора до Нижнего Новгорода запустят дополнительные автобусы и теплоход.

Ранее сообщалось, что систему льгот скорректировали на канатной дороге Нижнего Новгорода.