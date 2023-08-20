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Пасынки и падчерицы участников СВО смогут питаться бесплатно в школах и садиках

27 сентября 2023 11:22  [1]

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

27 сентября в Гордуме Нижнего Новгорода прошло очередное заседание. В ходе обсуждения повестки депутаты приняли изменения в постановление "Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях". Об этом рассказали в думской пресс-службе

В соответствии с документом, право на бесплатное питание в детских садах и школах получают пасынки и падчерицы участников СВО - мобилизованных граждан, контрактников, добровольцев и военнослужащих войск национальной гвардии РФ.

Как уточнили в Гордуме, льготы устанавливаются на период службы в ВС РФ, действия контракта либо участия в специальной военной операции.

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