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Общество

Глеб Никитин поручил отремонтировать лифт в многоквартирном доме по улице Веденяпина

27 сентября 2023 11:50  [98] Общество
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Губернатор Глеб Никитин поручил отремонтировать лифт в многоквартирном доме по улице Веденяпина.

На странице главы региона Вконтакте к губернатору обратилась жительница дома №32 по ул. Веденяпина Автозаводского района Нижнего Новгорода.

По словам женщины, в девятом подъезде лифт уже почти целый год находится в неисправном состоянии. Из-за этого спуск с детской коляской с верхних этажей стал настоящей проблемой.

"ГЖИ и глава района разберутся в причинах. Дал все поручения", - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что почти 330 новых лифтов уже установлено в МКД Нижегородской области в этом году.

Напомним, что первые лифты по масштабной программе замены начали работу в Нижнем Новгороде.

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Теги:
Автозаводский район Глеб Никитин Ремонтные работы
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