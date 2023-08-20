Фото: НИА “Нижний Новгород”
Губернатор Глеб Никитин поручил отремонтировать лифт в многоквартирном доме по улице Веденяпина.
На странице главы региона Вконтакте к губернатору обратилась жительница дома №32 по ул. Веденяпина Автозаводского района Нижнего Новгорода.
По словам женщины, в девятом подъезде лифт уже почти целый год находится в неисправном состоянии. Из-за этого спуск с детской коляской с верхних этажей стал настоящей проблемой.
"ГЖИ и глава района разберутся в причинах. Дал все поручения", - написал губернатор.
Ранее сообщалось, что почти 330 новых лифтов уже установлено в МКД Нижегородской области в этом году.
Напомним, что первые лифты по масштабной программе замены начали работу в Нижнем Новгороде.
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