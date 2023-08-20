Глеб Никитин поручил отремонтировать лифт в многоквартирном доме по улице Веденяпина Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Губернатор Глеб Никитин поручил отремонтировать лифт в многоквартирном доме по улице Веденяпина.

На странице главы региона Вконтакте к губернатору обратилась жительница дома №32 по ул. Веденяпина Автозаводского района Нижнего Новгорода.

По словам женщины, в девятом подъезде лифт уже почти целый год находится в неисправном состоянии. Из-за этого спуск с детской коляской с верхних этажей стал настоящей проблемой.

"ГЖИ и глава района разберутся в причинах. Дал все поручения", - написал губернатор.

Ранее сообщалось, что почти 330 новых лифтов уже установлено в МКД Нижегородской области в этом году.

Напомним, что первые лифты по масштабной программе замены начали работу в Нижнем Новгороде.