Расходы бюджета Нижнего Новгорода на 2023 год увеличены на 1,97 млрд рублей Экономика

Фото: пресс-служба Гордумы Нижнего Новгорода

В Гордуме Нижнего Новгорода 27 сентября состоялось очередное заседание, в ходе которого депутаты поддержали внесение изменений в бюджет города на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил депутатам, что доходную часть бюджета на 2023 год планируется увеличить на 1 млрд 850,1 млн рублей (из них 1 млрд 459,9 млн рублей составят межбюджетные трансферты). Расходная часть вырастет на 1 млрд 970,1 млн рублей.

Согласно информации, 643,5 млн рублей будет направлено на переселение граждан из аварийного жилищного фонда; 247,9 млн рублей - на увеличение зарплат работникам учреждений культуры, образования и спорта.

Кроме того, 223,3 млн рублей будет выделено на содержание и ремонт дорог и 207,5 млн рублей - на содержание улично-дорожной сети.

В качестве субсидии на возмещение затрат МП "Нижегородское метро" получит 200 млн рублей.

149,2 млн рублей из городского бюджета будет направлено на строительство школы на 1225 мест в ЖК "Новая Кузнечиха. 68,6 млн рублей выделено на ремонт планетария им. Гречко.

Дополнительные 66,7 млн рублей будет потрачено на ремонт аварийных бесхозных объектов и муниципальной инженерной инфраструктуры.

Как рассказали в думской пресс-службе, в скорректированном бюджете заложены средства на создание доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья, приобретение оборудования для школьных столовых, ремонт асфальта на территориях учреждений образования, а также благоустройство придомовых территорий и оплату выкупной стоимости при расселении граждан.

Обновлённые параметры бюджета города на 2023 год составят: доходы – 60 млрд 813 млн рублей; расходы – 64 млрд 404,4 млн рублей. Дефицит бюджета - 3 млрд 591,4 млн рублей.

Ранее сообщалось, что на выполнение работ по содержанию дорожного хозяйства в бюджете Нижнего Новгорода на текущий год предусмотрено более 7,1 млрд рублей. В том числе на ремонт дорог выделено 1,829 млрд рублей. Кроме того, в сентябре из областного бюджета городу было выделено дополнительно 518 млн рублей на ремонт автомагистралей.

Напомним также, что на сентябрь 2023 года доходы Нижнего Новгорода исполнены на 58,9% к годовому плану.