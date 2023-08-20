Новый сезон сахароваренья стартовал в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Переработка сахарной свеклы нового урожая началась в Нижегородской области. Об этом сообщил и.о. министра сельского хозяйства и продовольственных ресурсов региона Николай Денисов.

Согласно информации, Сергачский сахарный завод переработал уже более 8 тысяч тонн сахарной свеклы, произведено 540 тонн сахарного песка.

Николай Денисов напомнил, что в Нижегородской области сахарную свеклу выращивают в Сергачском, Спасском, Пильнинском, Гагинском, Сеченовском, Шатковском, а также Княгининском районах.

На данный момент сахарная свекла убрана с площади 5,6 тысячи гектаров, что составляет 46% от плана. Накопано 164 тысячи тонн корнеплодов.

Ранее сообщалось, что аграрии Нижегородской области собрали уже 2 млн тонн зерна.

Также напомним, что более 4 млрд рублей субсидий получили предприятия АПК Нижегородской области с начала года.