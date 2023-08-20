Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Глеба Никитина с переизбранием на пост губернатора Политика

Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл поздравил Глеба Никитина с переизбранием на пост губернатора Нижегородской области.

Поздравительная телеграмма была зачитана митрополитом Нижегородским и Арзамасским Георгием в ходе торжественной церемонии вступления главы региона в должность, которая прошла в манеже Нижегородского Кремля.

"Сердечно поздравляю вас с переизбранием на высокий пост губернатора Нижегородской области. Оказанное вам доверие сограждан свидетельствует о том, что с вашим именем люди связывают надежды на социально-экономическое развитие региона и дальнейшее благоустроение его жизни. Искренне надеюсь, что взаимополезное соработничество Нижегородской митрополии Русской православной церкви с местными органами государственной власти, доказавшее свою эффективность в минувшие годы, получит динамичное продолжение в дальнейшем и будет способствовать утверждению традиционных духовно-нравственных ценностей в общественном пространстве. Желаю вам крепости сил, душевного мира, щедрой помощи Божией и успехов в предстоящих ответственных трудах", - сообщается в телеграмме.

Напомним, что на прошедших губернаторских выборах действующий глава региона Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.