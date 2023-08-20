Дизайн-код ещё 15 улиц Нижнего Новгорода утвердят до конца года Общество

19 сентября в Гордуме Нижнего Новгорода прошло заседании постоянной комиссии по развитию города, строительству и архитектуре. Депутаты ознакомились, как проводится работа по улучшению внешнего облика приволжской столицы и формированию городской среды.

Директор департамента градостроительного развития и архитектуры Алла Коновницына сообщила, что к настоящему моменту утверждены архитектурно-художественные концепции 30 улиц - как исторических и центральных, так и магистральных.

В планах департамента до конца текущего года разработать и утвердить дизайн-код ещё 15 улиц. В список вошли Варварская, Максима Горького (от площади Свободы до улицы Белинского), Костина, Новая, Грузинская и Коминтерна (от улицы 50-летия Победы до бульвара Юбилейного).

Также в первом полугодии было демонтировано 1 775 самовольно размещённых рекламных конструкций, причём 1 318 из них - в принудительном порядке.

По словам Аллы Коновницыной, департамент за указанный период рассмотрел более 145 форэскизов внешнего вида нестационарных торговых объектов.

В рамках проекта ФКГС в 2022 году "Нижегородгражданпроект" разработал концепции и проектно-сметную документацию по 28 территориям благоустройства.

За 2022 год и первое полугодие 2023 года разработано и выдано более 270 паспортов на декоративный ремонт и окраску фасадов зданий, рассмотрено более 430 проектов по оформлению входных групп, благоустройству, ремонту фасадов и нанесению граффити. Данные меры принимаются для повышения качества городских пространств.

Председатель комиссии Михаил Иванов отметил, что профильный департамент проделал огромный объём работы.

Напомним, что в текущем году на реализацию программы "Градостроительное планирование развития территории Нижнего Новгорода", рассчитанной на 2019-2024 годы, в городском бюджете заложено 288,4 млн рублей

Ранее глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев утвердил архитектурно-художественную концепцию проспекта Гагарина, улиц Ванеева, Веденяпина, Ульянова, Чкалова, Октябрьской, проспекта Молодёжного, проспекта Ленина, площади Революции.

Также напомним, что на 13 улицах Нижегородского района был введён единый дизайн-код.