Готовность каркаса ледового дворца на Стрелке превысила 60%

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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о ходе строительства нового ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде.
Согласно информации, на данный момент готовность каркаса из металлоконструкций уже превысила 60%.
Сейчас на объекте задействовано почти 700 человек и 30 единиц техники.
Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Монтаж каркаса кровли ледового дворца стартовал в начале августа текущего года.
Ранее Глеб Никитин заявлял, что строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.
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