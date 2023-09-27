Участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос
Нижний Новгород претендует на звание "Культурной столицы года-2024"
Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Итоги выборов губернатора Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Общество
28 сентября 2023 12:28  [87] Три детсада планируется достроить в Нижегородской области до конца 2023 года
28 сентября 2023 12:12  [111] Готовность каркаса ледового дворца на Стрелке превысила 60%
28 сентября 2023 12:03  [118] Нижегородцев приглашают к участию в "Дне сердца"
28 сентября 2023 11:57  [99] Почти 70 "Точек роста" открылось в нижегородских школах в сентябре
28 сентября 2023 11:40  [176] Бесплатные онлайн-курсы для пенсионеров стартуют в Нижнем Новгороде 3 октября
28 сентября 2023 11:17  [127] Новые арт-объекты установят на улице Кожевенной Нижнего Новгорода в октябре
28 сентября 2023 10:41  [186] Отопительный сезон стартовал в Нижнем Новгороде 28 сентября
28 сентября 2023 10:17  [136] Экскурсию на Дзержинскую ТЭЦ организовали для школьников
28 сентября 2023 09:17  [171] Электричество точечно отключили в шести районах Нижнего Новгорода 28 сентября
28 сентября 2023 09:03  [158] Евгений Люлин: "Наш регион сыграл огромную роль в становлении и развитии российской атомной отрасли"
Общество

Готовность каркаса ледового дворца на Стрелке превысила 60%

28 сентября 2023 12:12  [111] Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о ходе строительства нового ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, на данный момент готовность каркаса из металлоконструкций уже превысила 60%. 

Сейчас на объекте задействовано почти 700 человек и 30 единиц техники.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Монтаж каркаса кровли ледового дворца стартовал в начале августа текущего года.

Ранее Глеб Никитин заявлял, что строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году. 

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт Строительство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph