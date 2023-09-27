Готовность каркаса ледового дворца на Стрелке превысила 60% Общество

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале рассказал о ходе строительства нового ледового дворца на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Согласно информации, на данный момент готовность каркаса из металлоконструкций уже превысила 60%.

Сейчас на объекте задействовано почти 700 человек и 30 единиц техники.

Напомним, работы по возведению спортивного сооружения начались в июле 2022 года. Монтаж каркаса кровли ледового дворца стартовал в начале августа текущего года.

Ранее Глеб Никитин заявлял, что строительство новой ледовой арены в Нижнем Новгороде может завершиться в 2024 году.