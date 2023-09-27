Более 575 тысяч нижегородцев с кардиологическими болезнями состоят на учете Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Территориальный фонд ОМС Нижегородской области в рамках Недели ответственного отношения к сердцу, которая проходит с 25 сентября по 1 октября, поделился статистикой посещения нижегородцами кардиологов.

Так, с начала 2023 году взрослые пациенты более 96 тысяч раз обращались к кардиологам в поликлиники. Фонд профинансировал эти посещения на 98,8 млн рублей.

При этом за аналогичный период прошлого года нижегородцы по ОМС посетили кардиологов 86 518 раз, а финансирование составило 62,3 млн рублей.

Проблемы с сердцем были диагностированы у 25 тысяч нижегородских детей и подростков. Консультации детских кардиологов были профинансированы на 17,5 млн руб.

В настоящее время на диспансерном учете состоит более 575 тысяч нижегородцев с болезнями системы кровообращения, порядка 81% из них - гипертоники.

Также с января по август фонд ОМС оплатил более 24 тысяч госпитализаций на сумму 1,183 млрд рублей, при этом свыше 4 тысяч нижегородцев получили лечение в дневном стационаре.

Ранее сообщалось, что нижегородцев приглашают к участию в "Дне сердца".