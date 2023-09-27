Трассу Р-158 в Дальнеконстантиновском районе расширяют
Вспышка кори в Арзамасском районе
Старт прививочной кампании против гриппа
Ещё 255 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде к 2028 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Бизнес
28 сентября 2023 15:48  [89] Нижегородские предприниматели смогут принять участие в бизнес-миссии в Белоруссию
28 сентября 2023 15:04  [123] Нижегородский ТРЦ "МЕГА" перешёл в собственность Газпромбанка
27 сентября 2023 17:43  [283] МегаФон усилил мобильную инфраструктуру в двух районах Нижнего Новгорода
27 сентября 2023 16:50  [256] ПСБ улучшил условия по всей линейке депозитов
27 сентября 2023 15:28  [291] Половина новых автомобилей в России продается в кредит
27 сентября 2023 13:45  [271] Руководители энергохолдинга Эн+ вошли в "Топ-1000 российских менеджеров"
27 сентября 2023 13:28  [498] "ЛУКОЙЛу" присвоен высший уровень в ESG-индексе РБК и НКР
26 сентября 2023 17:22  [393] Россияне оформили 1 трлн рублей автокредитов с начала года
26 сентября 2023 17:05  [1589] Группа Эн+ подтвердила лидерство в сфере ESG
26 сентября 2023 11:44  [531] Торговые компании Нижегородской области смогут принять участие в международном форуме ECOM Retail Week
Бизнес

Нижегородские предприниматели смогут принять участие в бизнес-миссии в Белоруссию

28 сентября 2023 15:48  [89] Бизнес
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели смогут принять участие в бизнес-миссии в город Могилев (Республика Беларусь), которая пройдет с 23 по 27 октября 2023 года.

Деловую миссию организует Центр поддержки экспорта Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Республика Беларусь – перспективный рынок для расширения экспортной деятельности региональных компаний. Отличные инструменты, позволяющие упростить работу по этому направлению, предоставляют национальные проекты "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Речь идет как об образовательных программах, консультациях, методической поддержке, так и о финансовой поддержке при прохождении сертификации или участии в деловых мероприятиях на территории других стран", - отметил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Принять участие в бизнес-миссии в Белоруссию могут представители пищевой, химической и легкой промышленностей, а также компании, выпускающие строительные материалы, мебель, приборы, и предприятия, занимающиеся обработкой металлов и дерева.

"Наши специалисты осуществляют предварительную работу по поиску потенциальных партнеров для каждого участника деловой поездки, а также берут на себя затраты на трансфер по городу, организацию и проведение В2В-встреч", – отметил и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова.

Для того чтобы принять участие в бизнес-миссии в Могилев, необходимо в срок до 9 октября зарегистрироваться на платформе "Мой бизнес" по ссылке.

Узнать подробную информацию о действующих мерах поддержки компаний-экспортеров можно по телефону Центра развития экспорта: +7 (831) 435-18-48 или горячей линии центра "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Белоруссия бизнес
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
27 сентября 2023 16:01Инаугурация губернатора Нижегородской области Глеба Никитина
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph