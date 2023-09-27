Нижегородские предприниматели смогут принять участие в бизнес-миссии в Белоруссию Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородские предприниматели смогут принять участие в бизнес-миссии в город Могилев (Республика Беларусь), которая пройдет с 23 по 27 октября 2023 года.

Деловую миссию организует Центр поддержки экспорта Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Республика Беларусь – перспективный рынок для расширения экспортной деятельности региональных компаний. Отличные инструменты, позволяющие упростить работу по этому направлению, предоставляют национальные проекты "Малое и среднее предпринимательство" и "Международная кооперация и экспорт". Речь идет как об образовательных программах, консультациях, методической поддержке, так и о финансовой поддержке при прохождении сертификации или участии в деловых мероприятиях на территории других стран", - отметил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Принять участие в бизнес-миссии в Белоруссию могут представители пищевой, химической и легкой промышленностей, а также компании, выпускающие строительные материалы, мебель, приборы, и предприятия, занимающиеся обработкой металлов и дерева.

"Наши специалисты осуществляют предварительную работу по поиску потенциальных партнеров для каждого участника деловой поездки, а также берут на себя затраты на трансфер по городу, организацию и проведение В2В-встреч", – отметил и.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Максима Черкасова.

Для того чтобы принять участие в бизнес-миссии в Могилев, необходимо в срок до 9 октября зарегистрироваться на платформе "Мой бизнес" по ссылке.

Узнать подробную информацию о действующих мерах поддержки компаний-экспортеров можно по телефону Центра развития экспорта: +7 (831) 435-18-48 или горячей линии центра "Мой бизнес": 8 (800) 301-29-94.