Более 120 ДТП с электросамокатами произошло в Нижегородской области в 2023 году Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Более 120 ДТП с электросамокатами произошло в Нижегородской области в 2023 году. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в первом полугодии текущего года в Нижегородской области произошло 38 ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). В период с июля по сентябрь было зарегистрировано уже 88 таких происшествий.

Отмечается, что за период с января по сентябрь 2022 года было зарегистрировано 39 ДТП с участием СИМ.



Напомним, что с 1 марта текущего года максимальная скорость прокатных электросамокатов была ограничена.

Также ранее сообщалось, что штраф за пьяную езду на электросамокате планируется увеличить.