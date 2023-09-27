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Общество

Туристические сувениры ОМК признали лучшими в промтуризме Приволжья и Урала

29 сентября 2023 15:08  [61] Общество
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Сувенирный набор "Завод видел", который туристы смогут приобрести на экскурсиях по заводу ОМК в Выксе (Нижегородская область), признали лучшим туристическим сувениром в промышленном туризме Приволжья и на Урале.

Теперь группа ОМК в числе других победителей и лауреатов поборется за победу в общенациональном финале Всероссийского конкурса "Туристический сувенир-2023".

В сувенирный набор для туристов входят мультитул и брелок с фирменным слоганом промтуризма в Выксе "Завод видел", а также сумка-шопер с элементами самого большого мурала в мире, выполненного одним художником - "Эволюция 2". Художник Миша Most украсил им фасад одного из цехов предприятия ОМК. Набор разработали в этом году, приобрести его гости смогут уже этой осенью в Музее истории выксунского завода.

ОМК развивает промышленный туризм на своем заводе в Выксе уже более пяти лет. Туристам предлагают на выбор три экскурсионных маршрута на производство, еще один маршрут знакомит гостей с современным искусством индустриального стрит-арт-парка на территории завода и наследием известного русского инженера Владимира Шухова.

"Ведущие эксперты в сфере туризма высоко оценили нашу сувенирную продукцию среди 450 заявок из 18 регионов Приволжья и Урала. Теперь туристы могут увезти из Выксы не только незабываемые впечатления от посещения производственных цехов, но и полезные вещи с символикой ОМК и Выксы, которые пригодятся им и в повседневной жизни. А создание собственной линейки сувенирной продукции помогает развивать туризм и в целом туристический потенциал небольшого моногорода", – рассказала менеджер по промышленному туризму выксунского завода ОМК Лариса Малофеева.

Ранее сообщалось, что завод ОМК в Выксе включён в маршрут проекта "Москва глазами инженера".

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Теги:
Выкса ОМК
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