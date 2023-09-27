Около 2 300 нижегородцев отправятся на военную службу в рамках осеннего призыва Общество

Фото: Кира Мишина

Сегодня в Нижнем Новгороде прошло заседание призывной комиссии Нижегородской области по вопросам призыва граждан на военную службу "Осень-2023". Об этом сообщили в Военном комиссариате региона.

Согласно информации, в период с 1 октября по 31 декабря на военную службу будет призвано около 2300 нижегородцев.

Первые призывники отправятся в военные части в середине октября.

Призывники будут направлены во все виды и рода войск ВС РФ, а также в другие войска, воинские формирования и органы.

Подчеркивается, что срочники не будут направляться в зону СВО и другие "горячие точки".

Напомним, весной 2023 года на службу в армию в Нижегородской области было отправлено 3 000 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода.

В 2022 году осенний призыв в связи с проведением частичной мобилизации стартовал 1 ноября и длился два месяца. Тогда на службу было призвано около 1 700 нижегородцев.