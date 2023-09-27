Около 2 300 нижегородцев отправятся на военную службу в рамках осеннего призыва

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Сегодня в Нижнем Новгороде прошло заседание призывной комиссии Нижегородской области по вопросам призыва граждан на военную службу "Осень-2023". Об этом сообщили в Военном комиссариате региона.
Согласно информации, в период с 1 октября по 31 декабря на военную службу будет призвано около 2300 нижегородцев.
Первые призывники отправятся в военные части в середине октября.
Призывники будут направлены во все виды и рода войск ВС РФ, а также в другие войска, воинские формирования и органы.
Подчеркивается, что срочники не будут направляться в зону СВО и другие "горячие точки".
Напомним, весной 2023 года на службу в армию в Нижегородской области было отправлено 3 000 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода.
В 2022 году осенний призыв в связи с проведением частичной мобилизации стартовал 1 ноября и длился два месяца. Тогда на службу было призвано около 1 700 нижегородцев.
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