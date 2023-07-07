Итоги весеннего призыва на военную службу подвели в Нижегородской области Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Итоги весеннего призыва на военную службу подвели на заседании призывной комиссии Нижегородской области под руководством замгубернатора Петра Банникова.

Напомним, весенний призыв мужчин в возрасте от 18 до 27 лет начался 1 апреля.

В Нижегородской области планировалось призвать около 3 000 человек, в том числе около 700 - из Нижнего Новгорода.

22 июня прошли торжественные проводы 30 призывников на военную службу в Президентский полк Федеральной службы охраны и части специального назначения.

Согласно информации, установленный план был выполнен в соответствии с требованиями и в установленные сроки. В ходе призыва в войска из Нижегородской области было направлено более 180 сформированных воинских команд.

Осенний призыв пройдет с 1 октября по 31 декабря с прежними возрастными рамками. Поэтапное повышение призывного возраста в России начнется с 2024 года.

В апреле депутаты Госдумы приняли законопроект о создании единого реестра военнообязанных. Бумажные повестки, передаваемые лично или через работодателя, сохранятся, но также их теперь будут отправлять заказным письмом или через портал "Госуслуги". Предполагается, что электронные повестки начнут действовать с осеннего призыва.