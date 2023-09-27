Количество рейсов электрички Нижний Новгород - Бор увеличат со 2 по 15 октября

Фото:
Количество рейсов электрички Нижний Новгород - Моховые горы увеличат со 2 по 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Согласно информации, из Нижнего Новгорода дополнительные поезда будут отправляться в 12:23, 14:35, 15:22 и 19:32.
С Бора электрички будут отправляться в 13:11, 15:27, 16:26 и 19:26.
Время в пути составляет около 40 минут.
Напомним, канатная дорога Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября.
Приостановка работы канатки связана пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната. Эти мероприятия позволят увеличить количество кабинок на канатной дороге в два раза.
Ранее сообщалось, что количество рейсов "Валдаев" до Бора увеличат на время закрытия канатной дороги.
Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+