Количество рейсов электрички Нижний Новгород - Бор увеличат со 2 по 15 октября Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Количество рейсов электрички Нижний Новгород - Моховые горы увеличат со 2 по 15 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Согласно информации, из Нижнего Новгорода дополнительные поезда будут отправляться в 12:23, 14:35, 15:22 и 19:32.

С Бора электрички будут отправляться в 13:11, 15:27, 16:26 и 19:26.

Время в пути составляет около 40 минут.

Напомним, канатная дорога Нижний Новгород - Бор не будет работать со 2 по 15 октября.

Приостановка работы канатки связана пересчалкой (укорачиванию и последующему сплетению концов) несуще-тягового каната. Эти мероприятия позволят увеличить количество кабинок на канатной дороге в два раза.

Ранее сообщалось, что количество рейсов "Валдаев" до Бора увеличат на время закрытия канатной дороги.