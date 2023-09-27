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Сотрудники экстренных служб и силовых структур Нижегородской области удостоены новых званий

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Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

На заседании Законодательного Собрания Нижегородской области, состоявшемся 28 сентября, депутаты приняли постановления о присвоении званий "Заслуженный спасатель Нижегородской области", "Заслуженный пожарный Нижегородской области" и "Заслуженный сотрудник правоохранительных органов Нижегородской области".

"В декабре прошлого года депутаты Законодательного Собрания учредили новые почетные звания, чтобы поощрить лучших представителей важнейших профессий – спасателей, пожарных, правоохранителей. Эти люди – настоящие герои, готовые всегда прийти на помощь днем и ночью, в любое время года, в любом месте. Они проявляют мужество и хладнокровие в любой ситуации, обеспечивают нашу безопасность", - отметил председатель комитета регионального парламента Нижегородской области по вопросам государственной власти области, местного самоуправления и регламенту Владимир Паков.

Звание "Заслуженный спасатель Нижегородской области" присвоено 6 сотрудникам за заслуги в предупреждении и ликвидации чрезвычайных ситуаций на обслуживаемых объектах или территориях, за проявленные при этом отвагу и мужество при спасении людей, ликвидации последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также за участие в подготовке населения к действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

Звание "Заслуженный пожарный Нижегородской области" присвоено 13 сотрудникам за высокий профессионализм и заслуги в организации и осуществлении профилактики пожаров, тушения пожаров, ликвидации их последствий, за активную и плодотворную деятельность по обеспечению пожарной безопасности на территории Нижегородской области, за проявленные при этом отвагу и мужество.

Звание Заслуженный сотрудник правоохранительных органов Нижегородской области» присвоено 58 сотрудникам за заслуги в укреплении законности, охране общественного порядка, борьбе с преступностью и коррупцией, обеспечении общественной безопасности, подготовке квалифицированных кадров для правоохранительных органов.

Лицам, удостоенным данных званий, вручаются нагрудные знаки и удостоверения.

Как сообщалось ранее, ЗСНО утвердило новые почетные звания для работников сфер ЖКХ, АПК и строительства.

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Теги:
Законодательное собрание Награды
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