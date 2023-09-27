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Общество

Нижегородская санавиация с начала 2023 года совершила 234 вылета

02 октября 2023 13:53  [38] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Нижегородская санавиация с начала 2023 года совершила 234 вылета. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на ГКУЗ НО "Нижегородский территориальный центр медицины катастроф".

Отмечается, что вылеты осуществлялись как на территории Нижегородской области, так и за ее пределы.

Согласно информации, в нижегородские медицинские учреждения вертолеты с начала года доставили 219 пациентов, в том числе 32 ребенка.

Чаще всего полеты совершаются в города Арзамас и Выкса, а также Шахунский, Починковский, Уренский и Лысковский районы. Как правило, экстренная эвакуация из отдаленных районов требуется гражданам с инфарктами, инсультами, ожогами и пострадавшим в ДТП.

Как рассказали в центре медицины катастроф, специализированные авиамедицинские бригады функционируют круглосуточно.

Напомним, в 2022 году санитарная авиация Нижегородской области с начала года эвакуировала 358 пациентов для оказания экстренной медпомощи, а в 2021 году - 249.

Ранее сообщалось, что восемь вертолетных площадок для санитарной авиации планируется построить в Нижегородской области.

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Теги:
Здравоохранение
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