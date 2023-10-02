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Общество

Опыт Выксунского дома ребенка представили на федеральном уровне

02 октября 2023 15:34  [1] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Представители министерства социальной политики Нижегородской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка региона, проекта Народного фронта "Регион заботы" приняли участие в проектном семинаре по обмену опытом регионов по профилактике социального сиротства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Согласно информации, в мероприятии, прошедшем в рамках проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет", приняли участие 85 человек из 14 регионов РФ.

Опыт перепрофилирования Выксунского дома ребенка представил руководитель-главный врач Выксунского специализированного дома ребенка Татьяна Кильдякова. В доме организована дневная форма пребывания для детей, обеспечивается сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чьи дети находятся в учреждении. Так, взрослым оказываются услуги по развитию родительских компетенций, что способствует сохранению кровных связей и скорейшему возвращению детей в родные семьи.

Кроме того, на базе Выксунского дома ребенка развивается направление реабилитации детей в возрасте до 4 лет с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.

Опытом Нижегородской области заинтересовались коллеги из других пилотных регионов страны.

Как рассказала руководитель направления "Единая модель помощи детям" проекта Народного фронта "Регион заботы" Светлана Меллер, сейчас в Нижегородской области работает три дома ребенка, в которых находится 135 малышей.

В рамках проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет" в регионе планируется создать службу "Дети в семье", которая позволит снизить количество детей, помещенных в стационарные учреждения. 

Также планируется внедрение в домах ребенка службы ранней помощи семьям в тяжелой жизненной ситуации, дневной формы пребывания для детей с инвалидностью, реабилитационных центров для детей с инвалидностью, службы сопровождения замещающих родителей, школы осознанного родительства.

Напомним, в декабре 2022 года Дом ребенка в Выксе закупил оборудование для реабилитации детей с инвалидностью.

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Теги:
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