Опыт Выксунского дома ребенка представили на федеральном уровне

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Представители министерства социальной политики Нижегородской области, аппарата Уполномоченного по правам ребенка региона, проекта Народного фронта "Регион заботы" приняли участие в проектном семинаре по обмену опытом регионов по профилактике социального сиротства. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Согласно информации, в мероприятии, прошедшем в рамках проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет", приняли участие 85 человек из 14 регионов РФ.
Опыт перепрофилирования Выксунского дома ребенка представил руководитель-главный врач Выксунского специализированного дома ребенка Татьяна Кильдякова. В доме организована дневная форма пребывания для детей, обеспечивается сопровождение семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, чьи дети находятся в учреждении. Так, взрослым оказываются услуги по развитию родительских компетенций, что способствует сохранению кровных связей и скорейшему возвращению детей в родные семьи.
Кроме того, на базе Выксунского дома ребенка развивается направление реабилитации детей в возрасте до 4 лет с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью.
Опытом Нижегородской области заинтересовались коллеги из других пилотных регионов страны.
Как рассказала руководитель направления "Единая модель помощи детям" проекта Народного фронта "Регион заботы" Светлана Меллер, сейчас в Нижегородской области работает три дома ребенка, в которых находится 135 малышей.
В рамках проекта "Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет" в регионе планируется создать службу "Дети в семье", которая позволит снизить количество детей, помещенных в стационарные учреждения.
Также планируется внедрение в домах ребенка службы ранней помощи семьям в тяжелой жизненной ситуации, дневной формы пребывания для детей с инвалидностью, реабилитационных центров для детей с инвалидностью, службы сопровождения замещающих родителей, школы осознанного родительства.
Напомним, в декабре 2022 года Дом ребенка в Выксе закупил оборудование для реабилитации детей с инвалидностью.
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