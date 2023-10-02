Нижегородский парк "Швейцария" перейдет на осенне-зимний режим работы 9 октября Общество

Фото: парк "Швейцария"

Нижегородский парк "Швейцария" перейдет на осенне-зимний режим работы 9 октября. Об этом представители парка сообщили в соцсетях.

Согласно информации, обычно время работы парка сокращается на час в начале октября, но в связи с теплой погодой было принято решение продлить летнее расписание еще на одну неделю.

На этой неделе продолжат работу и фонтаны. Так, каждый день с 20:00 до 22:00 нижегородцы смогут посмотреть световое шоу большого фонтана.

Напомним, летом войти в парк "Швейцария" можно с 5:00 до 23:00, а для прогулок он доступен до 00:00.

Ранее сообщалось, что кольцевые экскурсии по стене Нижегородского кремля закроют 6 ноября.