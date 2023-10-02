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Экономика

Более 6 миллиардов рублей кредитов по льготной ИТ-ипотеке выдано в Нижегородской области

03 октября 2023 10:34  [108] Экономика
Фото: НИА “Нижний Новгород”

Фото: НИА “Нижний Новгород”

С момента старта программы льготной ИТ-ипотеки в мае 2022 года в Нижегородской области уже выдано 855 кредитов на сумму 6,07 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель губернатора региона Егор Поляков.

По его данным, за месяц объем выданных кредитов увеличен на 1,5 миллиарда рублей, а их количество выросло более чем на 150.

Замглавы региона связывает такой рост с очередными улучшениями условий выдачи ИТ-ипотеки в Нижегородской области.

Так, ИТ-специалисты до 36 лет получили возможность взять льготный ипотечный кредит по ставке ниже рыночной (не более 5%), без учета требований к уровню минимальной зарплаты.

Минимальный первоначальный взнос составляет 15%, максимально возможная сумма кредита составит 18 млн рублей.

Льготный ипотечный кредит могут получить сотрудники аккредитованных ИТ-компаний, являющиеся гражданами РФ, в возрасте до 50 лет включительно.

И.о. министра цифрового развития и связи Нижегородской области Александр Синелобов отмечает, что Нижегородская область уже входит в десятку регионов-лидеров по выдаче ИТ-ипотеки.   

В  дополнение к федеральной льготной ипотеке для ИТ-специалистов на уровне региона введены дополнительные меры поддержки. При участии ИТ-специалистов в региональной программе ставка для них снижается до 3%.

Все документы для получения региональной льготной ИТ-ипотеки можно подать в электронной форме через портал "Госуслуги". Перевод социально значимых услуг в онлайн-формат отвечает задачам нацпроекта "Цифровая экономика", утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным.

Более подробно с программой можно ознакомиться на портале дом.рф и на портале "Госуслуги" Нижегородской области.

Как сообщалось ранее, около 65% жилья в Нижегородской области приобретается в ипотеку.

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Теги:
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