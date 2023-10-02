Рекорд России по бегу поставлен на нижегородском фестивале "Королева спорта"

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Рекорд России по бегу на 100 км был поставлен в ходе второго фестиваля легкой атлетики "Королева спорта" в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.
Напомним, фестиваль прошел на набережной Гребного канала 1 октября.
На чемпионате России по бегу на 100 км спортсмен из Санкт-Петербурга Николай Волков установил рекорд России, пробежав дистанцию за 6:08:24, что на 10 минут меньше предыдущего рекорда.
Также в рамках чемпионата России присваивались спортивные звания. Четыре спортсмена выполнили нормативы на звание "Мастер спорта России международного класса", два спортсмена - на "Мастера спорта". В межрегиональных соревнованиях по бегу на 100 км и 50 км нижегородские спортсмены завоевали 8 медалей (2 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых).
В студенческой эстафете приняли участие 8 команд из 8 нижегородских вузов. Первое место заняла команда НГПУ им. К. Минина, второе место - у ННГУ им. Н.И. Лобачевского, бронзовый призер - команда Нижегородской Академии МВД.
Ранее был представлен календарь спортивных событий на 2024 год в Нижнем Новгороде.
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