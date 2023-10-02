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Бизнес

Опыт социальных предпринимателей из Выксы был представлен на конференции в Челябинске

03 октября 2023 13:15  [112] Бизнес
Фото: пресс-служба ОМК

Фото: пресс-служба ОМК

Опыт социальных предпринимателей из Выксы был представлен на тематической конференции в Челябинске, сообщает пресс-служба ОМК.

Так, социальные предприниматели из Выксы Сергей Королев и Дмитрий Смирнов поделились наработками по развитию собственного дела.  

Сергей Королев благодаря гранту программы "Начни свое дело" от ОМК создал творческое объединение "Цех", которое занимается выпуском сувенирной продукции для Выксы, в том числе для "Выкса-фестиваля" - крупнейшего фестиваля городской культуры за пределами Москвы и Питера.  

В настоящее время проект выполняет крупные заказы для ОМК, ряда вузов Нижегородской области. Также разработана отдельная линия для крупного сотового оператора. Мерч "Цеха" продается в Центре современного искусства "Арсенал" в Нижнем Новгороде, также запланировано создание вещей из переработанных материалов.

Дмитрий Смирнов рассказал о привлечении дополнительных средств на примере своей студии лазерной резки "Фотон". По словам предпринимателя, раньше он не верил, что с помощью грантов можно открыть свое дело.

"Спустя время могу сказать – реально все! В программе нас научили привлекать не только региональные, но и федеральные средства на развитие бизнеса. Сейчас у нас уже более 3 млн рублей грантов", - рассказал социальный предприниматель.

"Через программу "Начни свое дело" группа ОМК помогает развивать малый бизнес в регионах, дает возможность жителям городов заявить о своих социальных идеях и получить финансовую поддержку на их развитие. За 8 лет работы программа уже доказала свою эффективность в Пермском крае, республике Башкортостан и Нижегородской области. За это время грантовую поддержку получили 304 бизнес-проекта на общую сумму 69 млн рублей, было создано более 430 рабочих мест", – отметила руководитель направления корпоративной социальной ответственности группы ОМК Ольга Миронова.

Ранее сообщалось, что компания "Выкса-Фестиваль" отмечена премией Proba Awards за вклад в продвижение Выксы.

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Теги:
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