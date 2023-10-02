Площадка КРТ в районе Больших Оврагов выставлена на торги Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Площадка комплексного развития территории в районе Больших Оврагов в Нижнем Новгороде выставлена на торги. Об этом сообщили в Минграде Нижегородской области.

Информация об аукционе на право развития площадки в границах улиц Дальняя и Большая Перекрестная размещена на сайте "ГИС Торги" и площадке "Росэлторг".

Напомним, площадь участка под застройку составляет 0,25 га. В течение пяти лет победитель торгов должен будет улучшить жилищные условия граждан, проживающих на территории, а затем построить многоквартирный дом с подземной парковки.

На первом этаже дома будут расположены офисы. Предполагается, что в здании будут проживать 154 человека. Общая площадь новой застройки составляет 6,93 тыс. кв. м, жилой – 4,62 тыс. кв. м.

Также будет оборудована парковка на 46 машиномест.

Вне границ площадки планируется построить детский сад на 200 мест, а существующая школа-интернат №1 может стать общеобразовательной. В ней смогут учиться 1100 человек.

Подать заявку на участие в торгах можно до 30 октября, победителя планируется определить 9 ноября.

Ранее сообщалось, что застройщик "Проект-С-35" выиграл торги по площадке КРТ в Ленинском районе.