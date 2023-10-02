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Происшествия

Готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде подросток получил реальный срок

03 октября 2023 17:24  [64] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялся суд над молодым человеком, который вместе с двумя подельниками готовил нападение на одну из городских школ. Его признали виновным, сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, трое подростков в возрасте 16-17 лет в декабре 2021 - январе 2022 года готовили вооруженное нападение на одну из школ Канавинского района. Они сообща выбрали объект, определили конкретную дату - 20 апреля - и спланировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и педагогов.

Их деятельность была пресечена сотрудниками СУ СК, УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Один их подростков был заключён под стражу. Двое других фигурантов после судебно-психиатрической экспертизы признаны невменяемыми.

Одного из них направили на принудительное лечение в закрытом психиатрическом стационаре. Уголовное дело в отношении второго фигуранта, у которого также были выявлены признаки психического расстройства, в ближайшее время будет направлено в суд с постановлением о применении к нему мер медицинского характера.

Собранные в отношении третьего фигуранта доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора молодому человеку. Он признан виновным по ч.1 ст.30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц, малолетнего, общеопасным способом, группой лиц, из хулиганских побуждений).

Как отметили в СУ СК, свою вину молодой человек не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что двух нижегородских студентов осудили за подготовку теракта.

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Теги:
Следственное управление Убийство Уголовное дело
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