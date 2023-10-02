Готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде подросток получил реальный срок Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде состоялся суд над молодым человеком, который вместе с двумя подельниками готовил нападение на одну из городских школ. Его признали виновным, сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области.

Напомним, трое подростков в возрасте 16-17 лет в декабре 2021 - январе 2022 года готовили вооруженное нападение на одну из школ Канавинского района. Они сообща выбрали объект, определили конкретную дату - 20 апреля - и спланировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и педагогов.

Их деятельность была пресечена сотрудниками СУ СК, УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Один их подростков был заключён под стражу. Двое других фигурантов после судебно-психиатрической экспертизы признаны невменяемыми.