Готовивший нападение на школу в Нижнем Новгороде подросток получил реальный срок

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Напомним, трое подростков в возрасте 16-17 лет в декабре 2021 - январе 2022 года готовили вооруженное нападение на одну из школ Канавинского района. Они сообща выбрали объект, определили конкретную дату - 20 апреля - и спланировали в ходе нападения убивать из огнестрельного оружия учеников и педагогов.
Их деятельность была пресечена сотрудниками СУ СК, УФСБ и ГУ МВД России по Нижегородской области. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
Один их подростков был заключён под стражу. Двое других фигурантов после судебно-психиатрической экспертизы признаны невменяемыми.Одного из них направили на принудительное лечение в закрытом психиатрическом стационаре. Уголовное дело в отношении второго фигуранта, у которого также были выявлены признаки психического расстройства, в ближайшее время будет направлено в суд с постановлением о применении к нему мер медицинского характера. Собранные в отношении третьего фигуранта доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора молодому человеку. Он признан виновным по ч.1 ст.30 и ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к совершению убийства более двух лиц, малолетнего, общеопасным способом, группой лиц, из хулиганских побуждений). Как отметили в СУ СК, свою вину молодой человек не признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ранее сообщалось, что двух нижегородских студентов осудили за подготовку теракта.
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