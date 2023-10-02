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Общество

Почти 350 нижегородцев стали участниками профилактической акции "Путь к здоровому сердцу"

04 октября 2023 10:06  [63] Общество

Почти 350 нижегородцев стали участниками профилактической акции "Путь к здоровому сердцу".

Мероприятие прошло в "Центре ЗОЖ" в парке "Швейцария", организатором выступил Нижегородский областной центр общественного здоровья и медицинской профилактики.

По словам главного внештатного специалиста по медицинской профилактике министерства здравоохранения Нижегородской области, главного врача Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Натальи Савицкой, заболевания сердца и сердечно-сосудистой системы являются одной из главных причин смертности людей в России и в нашем регионе в частности. 

"Наша акция "Путь к здоровому сердцу" направлена на повышение уровня грамотности населения в вопросах сохранения здоровья и снижения рисков развития сердечно-сосудистых заболеваний. Мы хотим еще раз напомнить нижегородцам о необходимости ведения здорового образа жизни, регулярного посещения врачей и прохождении диспансеризации", – сказала Наталья Савицкая.

Гости "Центра ЗОЖ" смогли узнать об основных факторах, влияющих на сохранение здорового сердца, измерить свое артериальное давление и сатурацию крови, пройти ЭКГ и получить консультации кардиолога, эндокринолога, невролога и терапевта. В свою очередь, специалисты вакцинальной бригады провели для всех желающих иммунизацию от гриппа и ОРВИ. 

Самый большой интерес у участников мероприятия вызвали впервые представленные методики диагностики "количества здоровья" и приемы восстановительной медицины. 

Специалисты Нижегородского врачебно-физкультурного диспансера проводили функциональное тестирование позвоночника на аппарате биомеханической диагностики, лечебно-косметологическую процедуру для укрепления сосудов конечностей – прессотерапию, кинезилогическое тейпирование и психофизиологическое тестирование «Спорт-тест», а также продемонстрировали возможности аппаратного и ручного массажа.

Кроме того, на территории парка "Швейцария" инструкторы по спортивной медицине организовали для гостей мастер-классы по ЛФК и самомассажу.

Напомним, Центр ЗОЖ "Планета здоровья" осуществляет свою деятельность в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья" национального проекта "Демография". Национальный проект утвержден по указу президента России Владимира Путина в 2018 году.  

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Теги:
Медицина и здоровье
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