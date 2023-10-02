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Происшествия

Александр Бастрыкин взял на контроль расследование дела о нападении на детей в Нижнем Новгороде

04 октября 2023 11:54  [2] Происшествия

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовного дела о нападении на детей в Нижнем Новгороде.

Как сообщили в пресс-службе СУ СК по Нижегородской области, расследование ведется по признакам преступления, предусмотренного ст.213 УК РФ (хулиганство).  

Также отмечается, что председатель Следкома РФ поручил выяснить все обстоятельства данного происшествия.

Напомним, что отец одного из пострадавших рассказал о нападении на детей в ЖК "Седьмое небо". Ранее по данному факту было возбуждено уголовное дело.

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Теги:
Следственное управление
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