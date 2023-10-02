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Общество

Нижегородцев приглашают принять участие в онлайн-конкурсе "30 лет Конституции России - проверь себя!"

04 октября 2023 14:10  [104] Общество
Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Фото: пресс-служба НРО “Единая Россия”

Конкурс "30 лет Конституции России - проверь себя!" проходит онлайн на сайте constitution.er.ru. Принять участие в нем могут все желающие старше 18 лет.

"Участникам предстоит ответить на 10 вопросов об основах Конституции. Система выбирает вопросы случайным образом, они каждый раз разные. На прохождение теста дается 10 минут. Победителей определят из числа тех, кто правильно ответил на все вопросы за максимально короткое время. Они получат ценные призы. А каждый участник, прошедший тест, получит электронный сертификат", - рассказал руководитель Центрального исполкома "Единой России" Александр Сидякин на ВКС с региональными отделениями партии.

Помимо этого, по инициативе "Единой России" в регионах состоится более 600 мероприятий, посвященных Конституции.

"Это викторины, интеллектуальные игры, конкурсы детских рисунков, цикл тематических экскурсий, мероприятия в штабах общественной поддержки "Единой России". Мы также планируем провести серию уроков "Разговоры о важном" для школьников старших классов, лекции для студентов вузов по теме Конституции с участием депутатов всех уровней, глав регионов, секретарей наших реготделений, юристов. На них в интересной и доступной форме расскажем об Основном законе Российской Федерации, его содержании. О том, какие Конституция регулирует отношения, что представляют собой основы конституционного строя, как защищены права и свободы человека и гражданина, что такое федеративное устройство", - пояснил Александр Сидякин.

В свою очередь, председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас отметил, что проект "Единой России" к 30-летию Конституции имеет, в первую очередь, просветительское значение.

"Большое количество предложений при подготовке конституционных поправок поступило в социальный блок. Они касаются различных социальных гарантий: установления МРОТ не ниже прожиточного минимума, индексации пенсий не реже раза в год, обязательного социального страхования. По инициативе Президента, Правительства, "Единой России" был принят ряд последующих законов, но далеко не обо всех наши граждане знают. Поэтому важной задачей региональных отделений партии будет донести до людей содержание нового социального законодательства, чтобы они могли воспользоваться всеми мерами поддержки», - сказал он.

На сайте онлайн-конкурса constitution.er.ru также можно ознакомиться с содержанием Основного закона в разделе "Изучить Конституцию".  

"Конституция России – это основной закон государства. И важно, чтобы каждый житель нашей большой и многонациональной страны знал ее основные положения и статьи. Конституция не только определяет строй государственной системы, права и свободы человека, социальные гарантии, она обеспечивает их соблюдение.  И сегодня как никогда необходимо проводить мероприятия по изучению Конституции, патриотические и просветительские проекты и акции для формирования правового сознания, гражданской позиции, которые основаны на наших ценностях и традициях», – подчеркнул руководитель исполнительного комитета Нижегородского регионального отделения партии Алексей Антонов. 

Итоги конкурса подведут до 30 ноября. А награждение победителей состоится в декабре.

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Теги:
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