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Двенадцать министров назначено в правительстве Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно информации, решения о назначениях принимаются после оформления необходимых документов.
Отметим, что кандидаты министра образования и науки, министра финансов, министра промышленности и министра лесного хозяйства согласовываются на федеральным уровне.
На 4 октября свои должности в нижегородском правительстве сохранили 12 министров:
- Светлана Ануфриева, министр молодежной политики;
- Полина Буянова, министр информационной политики и взаимодействия со СМИ;
- Николай Денисов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов;
- Дмитрий Груничев, министр строительства;
- Ольга Гусева, министр международных и межрегиональных связей;
- Денис Егоров, министр экологии и природных ресурсов;
- Павел Карасев, министр внутренней региональной и муниципальной политики;
- Екатерина Лебедева, министр кадровой политики;
- Марина Ракова, министр градостроительной деятельности и развития агломераций;
- Павел Саватеев, министр транспорта и автомобильных дорог;
- Михаил Фомин Михаил, руководитель аппарата правительства Нижегородской области – министр правительства Нижегородской области;
- Денис Исмагилов министр экономического развития и инвестиций.
Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ согласовало кандидатуру Галины Михайловой на пост главы нижегородского Минздрава.
Напомним, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области от 26 сентября члены правительства региона считаются сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. Это стандартная процедура после вступления главы региона в должность.
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