Двенадцать министров назначено в правительстве Нижегородской области Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Двенадцать министров назначено в правительстве Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Согласно информации, решения о назначениях принимаются после оформления необходимых документов.

Отметим, что кандидаты министра образования и науки, министра финансов, министра промышленности и министра лесного хозяйства согласовываются на федеральным уровне.

На 4 октября свои должности в нижегородском правительстве сохранили 12 министров:

- Светлана Ануфриева, министр молодежной политики;

- Полина Буянова, министр информационной политики и взаимодействия со СМИ;

- Николай Денисов, министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов;

- Дмитрий Груничев, министр строительства;

- Ольга Гусева, министр международных и межрегиональных связей;

- Денис Егоров, министр экологии и природных ресурсов;

- Павел Карасев, министр внутренней региональной и муниципальной политики;

- Екатерина Лебедева, министр кадровой политики;

- Марина Ракова, министр градостроительной деятельности и развития агломераций;

- Павел Саватеев, министр транспорта и автомобильных дорог;

- Михаил Фомин Михаил, руководитель аппарата правительства Нижегородской области – министр правительства Нижегородской области;

- Денис Исмагилов министр экономического развития и инвестиций.

Ранее сообщалось, что министерство здравоохранения РФ согласовало кандидатуру Галины Михайловой на пост главы нижегородского Минздрава.

Напомним, в соответствии с указом губернатора Нижегородской области от 26 сентября члены правительства региона считаются сложившими свои полномочия и работают в статусе исполняющих обязанности. Это стандартная процедура после вступления главы региона в должность.