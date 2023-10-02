Депутат ЗСНО Василий Суханов выступил за разработку концепции развития улицы Грузинской Общество

Фото: пресс-служба ЗСНО

Председатель комитета ЗСНО по градостроительному развитию, имущественным и земельным отношениям Василий Суханов провел выездное совещание на улице Грузинской, где ряд ОКН находятся в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщили в пресс-службе нижегородского Заксобрания, в мероприятии приняли участие депутаты регионального парламента, представители областной прокуратуры и правительства.

Участники выездного совещания осмотрели объекты культурного наследия регионального значения, находящиеся в частной и в государственной собственности, а также здания на прилегающей территории. Парламентарии сошлись во мнении, что территория нуждается в комплексном развитии.

"Думаю, никто не будет спорить, что территориально этот участок Грузинской улицы является частью Большой Покровской. Территория нуждается в комплексном развитии именно с учетом своего расположения, а также потребности в парковочных местах, гостиницах, существующих проблем с транспортной доступностью – проехать сюда можно только через арку, пересекая пешеходную Большую Покровскую улицу. Планируем в течение месяца подготовить предложения о возможных концепциях развития территории. Концепции, которые уже есть в работе, также будут учтены. Уже сейчас могу сказать, что точечная застройка и самодеятельность здесь должны быть исключены", - сообщил Василий Суханов.

Главный архитектор Нижегородской области Сергей Попов сообщил, что данная территория входит в мастер-план Започаяния, здесь есть объекты, для которых предусмотрены сохранение и реставрация.

"Явно здесь должна развиваться общественная функция. После того как будет согласована концепция я бы, возможно, предложил провести конкурс по архитектурному решению, с учетом расположенных здесь объектов культурного наследия", - сказал Сергей Попов.

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