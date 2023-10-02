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Общество

Бренд сельских территорий предложено создать в ПФО

04 октября 2023 18:17  [37] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Ассоциация законодательных органов государственной власти субъектов Приволжского федерального округа подвела итоги слета сельской молодежи. В мероприятии принял участие председатель Законодательного собрания Нижегородской области, координатор Ассоциации Евгений Люлин.

Согласно информации, в рамках стратегической сессии "Закрепление молодежи на селе" участники внесли свои предложения по развитию социальной сферы, инфраструктуры и транспортной доступности, разработке программ поддержки молодых специалистов на селе.

В частности, предложена концепция создания бренда сельских территорий, подразумевающего повышение престижа работы на селе, привлечение туда малого бизнеса и обучение мастеров сферы услуг. Эти меры должны способствовать не только притоку квалифицированных кадров, но и повышению туристической привлекательности сёл и деревень.

Особое внимание было уделено культурному просвещению, созданию условий для творческого и профессионального роста сельской молодёжи. Среди нынешних проблем отмечается слабое оснащение сельских школ, спортивных площадок и домов культуры. Решить это, по мнению молодежи, можно с помощи обучения людей основам подготовки документации для получения грантов. 

Также отмечается необходимость продления программы комплексного развития сельских территорий до 2035 года, открытия агроклассов и агрошкол с закреплением за каждым сельскохозяйственным предприятием.

Евгений Люлин подчеркнул необходимость расширения перечня льгот для работающей молодежи.

"Для этого нужно эффективнее использовать федеральные и региональные механизмы поддержки, взаимодействовать с администрациями", - подчеркнул председатель Заксобрания.

Также он отметил, что предложения, внесенные молодежью, сформулированы конкретно и комплексно, поэтому они будут собраны в единый документ для обсуждения на федеральном уровне. 

Ранее Евгений Люлин принял участие в заседании Ассоциации молодежных парламентов ПФО.

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Теги:
Законодательное собрание
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