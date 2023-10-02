Нижегородский профсоюз медиков помог врачу добиться досрочного назначения страховой пенсии Общество

Фото: НИА “Нижний Новгород”

Профсоюз работников здравоохранения Нижегородской области помог нижегородскому медику в судебном разбирательстве с пенсионным фондом, сообщили в медицинской организации.

В марте 2023 года в профсоюз поступило обращение от судебно-медицинского эксперта областного бюро судебно-медицинской экспертизы о юридической помощи по назначению досрочной страховой пенсии по старости.

Ведомством было установлено, что что пенсионный фонд неправильно подсчитал специальный стаж медработника, дающий право на досрочное назначение страховой пенсии.

От имени профсоюза иск был направлен Ленинский районный суд Нижнего Новгорода.

"В итоге ответчик признал свою ошибку при подсчете стажа и принял решение в пользу медика, назначив ей досрочную страховую пенсию по старости", - сообщил председатель профсоюза работников здравоохранения Нижегородской области Василий Приказнов.

После вступления в законную силу решения суда пенсия медработнику назначена с 1 июля 2022 года, выплаты за 15 месяцев составят более 250 тысяч рублей.

Как сообщалось ранее, нижегородские медучреждения с начала 2023 года получили от территориального фонда ОМС 127,3 млн рублей.