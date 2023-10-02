РЭО начал сбор информации об источниках образования ТКО в регионах Общество

Фото: РЭО

Российский экологический оператор (РЭО) приступил в тестовом режиме к сбору информации об источниках образования твёрдых коммунальных отходов (ТКО) в регионах страны. Об этом сообщает телеканал "360".

Согласно информации, собранные данные будут вноситься в федеральную государственную информационную систему учёта твердых коммунальных отходов (ФГИС УТКО), оператором которой выступает РЭО.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, компания разработала шаблоны для загрузки данных для своевременного заполнения информации во ФГИС УТКО. Регионы должны внести общие сведения об источниках образования отходов. Причём заполнение данных форм станет обязательным для всех субъектов РФ уже с 1 декабря, когда ФГИС УТКО будет официально запущена.

"Получение данных в единую систему позволит сделать более прозрачной прослеживаемость за отходами", - подчеркнул Буцаев.

В частности, РЭО будет получать от регионов данные о категориях потребителей, количестве источников образования ТКО, расчётной массе в тоннах и расчётном объёме в кубометрах.

Обязанность по передаче информации будет возложена на региональных операторов и операторов по обращению с отходами, а также на исполнительные органы субъектов и МСУ.