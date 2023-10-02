ЭИСИ провёл анализ текста речи Глеба Никитина на церемонии инаугурации Политика

Торжественная церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области прошла 26 сентября.

Команда департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) во главе с директором Дарьей Кислицыной провела исследование текста речи нижегородского губернатора, произнесённой на церемонии инаугурации.

Исследование базируется на комбинации двух методов — контент- и дискурс-анализа. Так, оценке подверглась частотность употребления слов, затем был интерпретирован контекст их употребления, определены "узловые точки" текста и выявлен смысл вокруг ключевых словоформ.

По результатам контент-анализа, Глеб Никитин произнёс слово "регион" 6 раз, а слово "Нижегородская область" 5 раз. По мнению авторов исследования, такая частотность употребления слов, связанных непосредственно с наименованием субъекта страны и его статуса, говорит о стремлении главы особенно подчеркнуть тесную связь с регионом, свою приверженность интересам конкретной территории и её жителей, важность региона для губернатора и его фокус внимания.

Контент-анализ речи губернатора на инаугурации позволяет выделить ценностные основы их управленческих стратегий. В частности, Глеб Никитин 5 раз говорил про развитие как направление, куда двигается регион.

Человек и жизнь как ключевые ценности довольно часто встречаются в инаугурационных речах губернаторов. "Жизнь" при этом употребляется в контексте с качеством жизни и его повышением, а "человек" - как высшая ценность регионального управления. Глеб Никитин 19 раз в своей речи упомянул человека, а про жизнь говорил 5 раз.

Как пояснили в ЭИСИ, такое внимание к этим смысловым категориям лежит в логике президентской человекоцентричной политики. В её фокусе на всех уровнях управления — человек, его благополучие и качество жизни.

Проведённый дискурс-анализ дополняет изучение наиболее часто употребляемых слов содержательным аспектом.

Так, текст выступления губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стоит особняком среди речей других губернаторов. Он сконцентрировал внимание на идеологических вещах, на роли России в мире и традиционных ценностях.

Губернатор задал вопрос жителям региона — а кто мы с вами, нижегородцы? И обозначил миссию региона: "Мы те, кто всю историю, без претензий на первенство или самостийность всегда были стержнем нашей государственности. Мы те, кто живет идеей, осознает идею и обеспечивает ей тыл".

Напомним, на прошедших губернаторских выборах действующий глава региона Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.