Количество электричек Нижний Новгород - Бор увеличат 2-15 октября
Простые маршруты по Нижнему Новгороду "В Нижний? Запросто!"
Двухфакторная авторизация на Госуслугах стала обязательной
ЖК площадью 20 га для резидентов ОЭЗ "Кулибин" построят в Дзержинске
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Последние новости рубрики Политика
05 октября 2023 19:22  [107] ЭИСИ провёл анализ текста речи Глеба Никитина на церемонии инаугурации
04 октября 2023 19:12  [411] Евгений Люлин единогласно переизбран координатором Ассоциации законодателей ПФО
04 октября 2023 15:02  [494] Двенадцать министров назначено в правительстве Нижегородской области
04 октября 2023 09:10  [328] Евгений Люлин принял участие в заседании Ассоциации молодежных парламентов ПФО
03 октября 2023 14:32  [415] Евгений Люлин посетил машиностроительное предприятие в Кирове
03 октября 2023 09:04  [1022] Министерство здравоохранения РФ согласовало кандидатуру Галины Михайловой на пост главы нижегородского Минздрава
29 сентября 2023 19:09  [1383] Эксперт-мониторинг событий с 22 по 29 сентября 2023 года от АНО "Минин-центр"
29 сентября 2023 11:08  [687] Евгений Люлин: "От того, как будет выстроена работа с молодежью зависит будущее Нижегородской области и всей страны"
28 сентября 2023 12:54  [594] Евгении Орловой вручили удостоверение и значок депутата городской Думы Дзержинска седьмого созыва
27 сентября 2023 16:26  [542] Валентина Матвиенко поздравила Глеба Никитина с переизбранием на пост губернатора Нижегородской области
Политика

ЭИСИ провёл анализ текста речи Глеба Никитина на церемонии инаугурации

05 октября 2023 19:22  [107] Политика

Торжественная церемония вступления Глеба Никитина в должность губернатора Нижегородской области прошла 26 сентября.

Команда департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) во главе с директором Дарьей Кислицыной провела исследование текста речи нижегородского губернатора, произнесённой на церемонии инаугурации.

Исследование базируется на комбинации двух методов — контент- и дискурс-анализа. Так, оценке подверглась частотность употребления слов, затем был интерпретирован контекст их употребления, определены "узловые точки" текста и выявлен смысл вокруг ключевых словоформ.

По результатам контент-анализа, Глеб Никитин произнёс слово "регион" 6 раз, а слово "Нижегородская область" 5 раз. По мнению авторов исследования, такая частотность употребления слов, связанных непосредственно с наименованием субъекта страны и его статуса, говорит о стремлении главы особенно подчеркнуть тесную связь с регионом, свою приверженность интересам конкретной территории и её жителей, важность региона для губернатора и его фокус внимания.

Контент-анализ речи губернатора на инаугурации позволяет выделить ценностные основы их управленческих стратегий. В частности, Глеб Никитин 5 раз говорил про развитие как направление, куда двигается регион.

Человек и жизнь как ключевые ценности довольно часто встречаются в инаугурационных речах губернаторов. "Жизнь" при этом употребляется в контексте с качеством жизни и его повышением, а "человек" - как высшая ценность регионального управления. Глеб Никитин 19 раз в своей речи упомянул человека, а про жизнь говорил 5 раз.

Как пояснили в ЭИСИ, такое внимание к этим смысловым категориям лежит в логике президентской человекоцентричной политики. В её фокусе на всех уровнях управления — человек, его благополучие и качество жизни.

Проведённый дискурс-анализ дополняет изучение наиболее часто употребляемых слов содержательным аспектом.

Так, текст выступления губернатора Нижегородской области Глеба Никитина стоит особняком среди речей других губернаторов. Он сконцентрировал внимание на идеологических вещах, на роли России в мире и традиционных ценностях.

Губернатор задал вопрос жителям региона — а кто мы с вами, нижегородцы? И обозначил миссию региона: "Мы те, кто всю историю, без претензий на первенство или самостийность всегда были стержнем нашей государственности. Мы те, кто живет идеей, осознает идею и обеспечивает ей тыл".

Напомним, на прошедших губернаторских выборах действующий глава региона Глеб Никитин в общей сложности набрал 82,82% голосов.

Copyright © 1999—2023 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Исследование
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2023
Фоторепортажи
Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
02 октября 2023 13:25Закрытие мотосезона-2023 в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2023 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph