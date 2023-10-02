Стипендию для патриотической молодежи введут в Нижнем Новгороде

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Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о новой стипендии для городской молодежи.
Согласно информации, выплаты получат ребята до 18 лет, активно занятые в военно-патриотической сфере.
Размер ежегодной стипендии составит 60 тысяч рублей. Ее будут получать участники Всероссийских патриотических акций и парада Победы 9 Мая, воспитанники лагеря "Хочу стать десантником", победители и призёры "Зарницы", члены "Юнармии", обладатели степеней ГТО и волонтерский книжки.
Каждый год премия будет вручаться десяти ребятам.
"Рад, что у совсем еще молодых ребят, которые уже так ярко заявили о себе, появятся дополнительные стимулы продолжать любимое занятие. Так держать!", - написал Юрий Шалабаев.
Напомним, в 2023 году количество именных стипендий лучшим студентам Нижнего Новгорода было увеличено до 40.
В 2022 году нижегородской молодежи были выданы городские именные стипендии на сумму 6,4 млн рублей.
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