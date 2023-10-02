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Общество

Стипендию для патриотической молодежи введут в Нижнем Новгороде

06 октября 2023 12:16  [97] Общество

Фото: Telegram-канал Юрия Шалабаева

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев в своем Telegram-канале рассказал о новой стипендии для городской молодежи.

Согласно информации, выплаты получат ребята до 18 лет, активно занятые в военно-патриотической сфере. 

Размер ежегодной стипендии составит 60 тысяч рублей. Ее будут получать участники Всероссийских патриотических акций и парада Победы 9 Мая, воспитанники лагеря "Хочу стать десантником", победители и призёры "Зарницы", члены "Юнармии", обладатели степеней ГТО и волонтерский книжки.

Каждый год премия будет вручаться десяти ребятам.

"Рад, что у совсем еще молодых ребят, которые уже так ярко заявили о себе, появятся дополнительные стимулы продолжать любимое занятие. Так держать!", - написал Юрий Шалабаев.

Напомним, в 2023 году количество именных стипендий лучшим студентам Нижнего Новгорода было увеличено до 40.

В 2022 году нижегородской молодежи были выданы городские именные стипендии на сумму 6,4 млн рублей.

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Теги:
Выплаты Патриотизм
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