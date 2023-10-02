Партию из 3200 доз вакцины "Спутник Лайт" закупили в Нижегородскую область Общество

В Нижегородской области фиксируется повышение заболеваемости коронавирусом. Так, по данным за прошлую неделю COVID-19 лабораторно выявлен у 277 нижегородцев, 29 из них госпитализированы.

Причём специалисты Роспотребнадзора прогнозируют этой осенью новый пик заболеваемости коронавирусом, который связывают с сезонными факторами. В ведомстве уточнили, что преобладающими остаются варианты штамма "Омикрон".

По оценке иммунологов, пик заболеваемости коронавирусом стоит ждать в октябре–ноябре, когда воздух теряет свои природные бактерицидные свойства - по этой причине появляются условия для распространения бактериальных и вирусных заболеваний.

Тем не менее, Роспотребнадзор не планирует в настоящее время вводить ограничительные меры, такие как масочный режим - если для этого не будет серьёзных оснований. В учреждениях Нижегородской области могут быть введены ограничения локального характера на определенный период.

Многие эксперты настоятельно рекомендуют пройти ревакцинацию от COVID-19, чтобы избежать тяжёлых последствий болезни: вакцина поможет выработать антитела для борьбы с инфекцией.

Но многие нижегородцы столкнулись с тем, что в поликлиниках отсутствуют препараты для вакцинации от новой коронавирусной инфекции.

Как НИА "Нижний Новгород" прокомментировали в Министерстве здравоохранения Нижегородской области, в регион поступила партия вакцины от коронавирусной инфекции – 3 200 доз "Спутник Лайт". В ведомстве указали, что данное количество соответствует текущей потребности.

Препарат распределён по медицинским учреждениям города и области, добавили в Минздраве.

Регион также планирует закупить вакцину от COVID-19, модифицированную под новые штаммы вируса. Напомним, закупки вакцин сейчас не производятся централизованно: субъекты заказывают и покупают их самостоятельно.

Для прохождения вакцинации нижегородцам необходимо обратиться в поликлинику по месту прикрепления для дальнейшей маршрутизации в вакцинальный пункт района.

При этом, врач-инфекционист, кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии ФГАОУ ВО РУДН Минобрнауки России Сергей Вознесенский интервью телеканалу "360" заявил, что обезопасить себя от заражения ковидом можно, привившись от гриппа.

По оценке экспертов, сейчас грипп представляет собой наиболее тяжёлое заболевание из осенних, включая коронавирус.

Роспотребнадзор рекомендует гражданам пройти вакцинацию в ближайшее время, чтобы специфический иммунитет от гриппа успел сформироваться до начала подъёма заболеваемости.

Отметим, что с конца августа в регион поступило 294 480 доз "детской" вакцины против гриппа и 880 150 доз препарата для взрослых.