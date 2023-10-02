Проезд по дублеру проспекта Гагарина планируется сделать платным Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Проезд по дублеру проспекта Гагарина планируется сделать платным. Об этом сообщили в Проектном офисе Стратегии развития Нижегородской области.

Напомним, в конце сентября правительство Нижегородской области начало процедуру отбора концессионера для строительства дублера проспекта Гагарина, включающего 2, 3 и 4 очереди общей протяженностью 12,8 км.

В рамках реализации четвертой очереди дублера также предусмотрено строительство моста длиной 1 034 метра с выходом на улицу Фучика.

Строительством и эксплуатацией дороги будет заниматься инвестор, поэтому планируется, что проезд по ней будет платным.

Организация сбора платы будет организована с помощью безбарьерной системы free-flow, что позволит организовать безостановочный проезд для транспорта.

Предполагается, что для легковых автомобилей плата составит 4 рубля за километр, для грузовых - 8 рублей за километр. Все средства пойдут в бюджет Нижегородской области.

Отмечается, что нижегородцы, проживающие рядом с дублером, получат право бесплатного проезда по автодороге к своему жилью.

Как сообщалось ранее, участок проспекта Гагарина в Щербинках расширят до шести полос в 2024 году.

Строительство дублера проспекта Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2024 году.