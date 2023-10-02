Новый арт-объект Алексея LexusOne появился в Канавинском районе Общество

Фото: Алексей Lexus

Новый арт-объект Алексея LexusOne появился в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Об сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на автора.

Согласно информации, "загрузка" изображения двух птичек появилась на фасаде здания на Мещерском бульваре, 5.

Граффити не имеет названия. Алексей считает, что название для картины должен придумывать сам зритель, а не художник.

"Каждый должен увидеть то, что он хочет видеть", — сказал он.

Работы по созданию граффити начались еще летом, а закончились в сентябре.

Картина выполнена аэрозольными баллончиками для граффити, эта краска имеет высокую стойкость и широкую цветовую палитру.

Сейчас Алексей LexusOne продолжает серию анималистичных работ. В ближайшее время еще один арт-объект появится на улице Культуры в Сормовском районе.

Напомним, осенью 2022 года Алексей Гурнянский (LexusOne) изобразил варакушку на стене двухэтажного производственного цеха, стоящего в промзоне Нижегородского района.

Также ранее сообщалось, что граффити в честь Нижнего Новгорода появилось у стадиона на Стрелке.