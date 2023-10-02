Прирост экономики Нижегородской области в 2023 году составляет 8% Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Прирост экономики Нижегородской области в январе-августе 2023 года составил 8%. Об этом в своем Telegram-канале сообщил и.о. замгубернатора Егор Поляков.

Согласно информации, темпы прироста нижегородского внутреннего регионального продукта (ВРП) на 5,5 пунктов выше прироста российского ВВП.

Наибольший рост (2,62%) показала оптово-розничная торговля, доля которой в объеме ВРП составляет 18,3%. На 2,26% выросло обрабатывающее производство, в сфере строительства отмечен рост на 1,31%.

В деятельности по операциям с недвижимым имуществом рост составил 0,43%, научной деятельности - 0,15%, сельском хозяйстве (0,13%), деятельности в области информации и связи - 0,13%, транспортировке и хранении - 0,26%.

Егор Поляков отметил, что доля этих сфер в объеме нижегородского ВРП составляет 81%. В остальных отраслях вклад в рост экономики региона составил 0,66%.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в Нижегородской области в августе составила 4,5%.

Также напомним, что индекс промпроизводства в Нижегородской области в августе составил 108,8%.