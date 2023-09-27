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Годовая инфляция в Нижегородской области в августа составила 4,5%. Об этом сообщили в пресс-службе Волго-Вятского ГУ Банка России.
Согласно информации, сейчас показатель инфляции в регионе меньше, чем в России в целом (5,2%).
На изменение цен в основном влияли увеличение потребительского спроса и ослабление рубля. Высокий спрос покупателей позволил производителям и продавцам быстрее переносить в цены свои возросшие издержки, связанные в том числе с изменением курса валюты.
Основной вклад в рост инфляции внесло удорожание продукции, поставляемой из-за рубежа или зависящей от импортируемых ресурсов. Так, выросли цены на некоторые фрукты, косметику и мясопродукты, зависящие от импортных кормов и оборудования.
При этом отмечается замедление годового роста цен на услуги.
Прогнозируется, что годовая инфляция продолжит расти и составит в целом по стране 6–7% в конце 2023 года.
Напомним, 15 сентября Центробанк повысил ключевую ставку до 13% годовых. При этом регулятор допускает ее повышение до 13,6%.
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