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Экономика

Индекс промпроизводства в Нижегородской области в августе составил 108,8%

29 сентября 2023 11:46  [69] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале рассказал о росте промышленности региона по итогам января-августа 2023 года.

Согласно информации, индекс промышленного производства составил 108,8%, в сфере обработки – 108,9%. 

Егор Поляков отметил, что основной вклад в динамку индекса вносят отрасли, ориентированные на оборонно-промышленный комплекс и импортозамещение.

Так, производство транспортных средств и оборудования выросло в 1,7 раза, электрического оборудования - в 1,6 раза, компьютеров - на 28,4%.

Также рост показало производство готовых металлических изделий (+24,4%), кокса и нефтепродуктов (13,4%), резиновых и пластмассовых изделий (+9,2%), пищевых продуктов (+8,7%).

Кроме того, отмечается рост нижегородского автопрома, индекс производства которого за январь-август 2023 года составил 105,4% к аналогичному периоду 2022 года (в августе темп роста составил 143,8% к августу 2022 года).

Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 19%.

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Теги:
Промышленность
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