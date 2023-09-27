Индекс промпроизводства в Нижегородской области в августе составил 108,8%

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И.о. заместителя губернатора Нижегородской области Егор Поляков в своем Telegram-канале рассказал о росте промышленности региона по итогам января-августа 2023 года.
Согласно информации, индекс промышленного производства составил 108,8%, в сфере обработки – 108,9%.
Егор Поляков отметил, что основной вклад в динамку индекса вносят отрасли, ориентированные на оборонно-промышленный комплекс и импортозамещение.
Так, производство транспортных средств и оборудования выросло в 1,7 раза, электрического оборудования - в 1,6 раза, компьютеров - на 28,4%.
Также рост показало производство готовых металлических изделий (+24,4%), кокса и нефтепродуктов (13,4%), резиновых и пластмассовых изделий (+9,2%), пищевых продуктов (+8,7%).
Кроме того, отмечается рост нижегородского автопрома, индекс производства которого за январь-август 2023 года составил 105,4% к аналогичному периоду 2022 года (в августе темп роста составил 143,8% к августу 2022 года).
Ранее сообщалось, что объем инвестиций в основной капитал в Нижегородской области вырос на 19%.
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