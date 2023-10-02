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Общество

Глеб Никитин поздравил Владимира Путина с 71-летием

07 октября 2023 11:42  [62] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

"Долгие годы полной самоотдачи ради страны, и при этом постоянно - через вызовы и испытания. Это про нашего Президента. 

Желаю здоровья, сил, реализации всех планов, достижения всех целей, и нашей любимой России, наконец, -  "двадцать лет покоя внутреннего и внешнего" и процветания на долгие века!" - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в Арзамасе дал старт движению по участку трассы М-12 и по Южному обходу Арзамаса.

Также в этот день Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о развитии кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".

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Теги:
Владимир Путин Глеб Никитин
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