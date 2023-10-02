Глеб Никитин поздравил Владимира Путина с 71-летием Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поздравил президента России Владимира Путина с днем рождения.

"Долгие годы полной самоотдачи ради страны, и при этом постоянно - через вызовы и испытания. Это про нашего Президента.



Желаю здоровья, сил, реализации всех планов, достижения всех целей, и нашей любимой России, наконец, - "двадцать лет покоя внутреннего и внешнего" и процветания на долгие века!" - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Напомним, что ранее президент России Владимир Путин в Арзамасе дал старт движению по участку трассы М-12 и по Южному обходу Арзамаса.

Также в этот день Глеб Никитин доложил Владимиру Путину о развитии кластера "Арзамас-Дивеево-Саров".