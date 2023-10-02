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Общество

Нижегородская область будет содействовать возвращению IT-специалистов

07 октября 2023 17:52  [75] Общество

Фото: с сайта unsplash.com

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале заявил, что регион готов помочь IT-специалистам, уехавшим за границу, вернуться домой.

Глава региона отметил, что после начала санкционного давления некоторые специалисты уехали из страны. Многие из них приняли это решение не из-за политики, а из-за экономического страха, давления компаний из недружественных стран.

"Кто-то уже успел вернуться домой. А те, кто не успел - может пора? Мы готовы содействовать возвращению квалифицированных кадров из сферы ИТ и науки. Тех, кто готов работать на благо Родины, на благо Нижегородской области", - написал Глеб Никитин.

Губернатор также добавил, что проектов для IT-специалистов сейчас в регионе много.

Напомним, летом 2022 года сообщалось, что около 500 сотрудников нижегородского офиса Intel планируется перевезти в Германию.

Всего Нижегородскую область в 2022 году покинули 16 IT-компаний.

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Теги:
IT
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