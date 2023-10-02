Нижегородское "Торпедо" обыграло московское "Динамо" со счетом 7:1 Спорт

Фото: пресс-служба ХК "Торпедо"

Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" на выезде обыграл московское "Динамо" со счетом 1:7.

Первый период закончился со счетом 1:0 в пользу "Торпедо". Шайбу на 17 минуте забил Василий Атанасов, голевая передача у Сергея Гончарука.

Во втором периоде было заброшено сразу 7 шайб, 6 из которых оказались в воротах "Динамо". За нижегородцев на 21 минуте отличился Игорь Ларионов-младший, ассист у Василия Атанасова и Владислава Фирстова.

На 24 минуте нападающий "Динамо" Никита Гусев сократил отставание, но дальше забивало только "Торпедо". Сразу же свою вторую шайбу забросил Василий Атанасов, а уже на 26 минуте он сделал хет-трик.

На 31 минуте с передач Кирилла Стеклова и Денниса Яна забил Максим Летунов, на 35 минуте - Антон Силаев (передача вновь у Денниса яна), на 38 минуте дубль сделал Игорь Ларионов-младший, а ассистентом выступил Бобби Линч.

Третий период прошел без голов.

Таким образом, "Торпедо" после 15 матчей с 23 очками делит первую строчку Западной конференции КХЛ с "Локомотивом" из Ярославля.

Следующий матч нижегородцы проведут на выезде как раз против ярославской команды. Встреча состоится 9 октября.

Ранее сообщалось, что нижегородское "Торпедо" начало сотрудничество со школой "Витязя".

Также напомним, что "Торпедо" по итогам сезона 2022/2023 получит от КХЛ 28 млн рублей.