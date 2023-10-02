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Бизнес

Нижегородский дистрибьютор "СК-Трейд" улучшил показатели на 30% благодаря нацпроекту

09 октября 2023 15:34  [73] Бизнес

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Специалисты регионального Центра компетенций (РЦК) Нижегородской области и нижегородской компании "СК-Трейд" подвели итоги внедрения инструментов национального проекта "Производительность труда".

Как рассказали в пресс-службе облправительства, компания занимается реализацией бытовой химии, косметики и средств гигиены на российском рынке.

ООО "СК-Трейд" является дочерним предприятием другого участника нацпроекта – ООО "Белая мануфактура", специализирующееся на производстве бытовой химии и косметики. Предприятие благодаря внедрению бережливых технологий увеличило выработку более чем на 10%, а затем начало тиражировать данные практики в своих дочерних компаниях. В этом ему помогали эксперты РЦК.

И.о. министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов отметил, что возможности нацпроекта "Производительность труда" позволяют торговым предприятиям сократить складские и логистические издержки, благодаря чему продукция остается доступной для потребителей, а компания может развиваться без дополнительных вложений.

Так, например, эксперты РЦК помогли компании "СК-Трейд" ускорить работу на участке по упаковке товаров для продажи маркетплейсах на 40% за счёт внедрения простых решений, таких как перебалансировка работы операторов на линии и интеграция системы 1С с системами маркетплейсов.

Руководитель РЦК Роман Рензин уточнил, что в рамках программы нацпроекта было обучено 15 сотрудников компании, сертифицированы два внутренних тренера.

"Кроме того, мы проанализировали и разработали стандарты для всех задействованных на участке сотрудников. Также совместно с руководством компании устранили временные потери на пилотном потоке и организовали рабочие места по системе 5С", – сообщил Роман Рензин.

Подробные консультации по участию в нацпроекте "Производительность труда" можно получить в центре "Мой бизнес" и по телефону горячей линии: 8 (800) 301−29−94 (звонок бесплатный). На сегодняшний день участниками нацпроекта являются 240 организаций региона.

Национальный проект "Производительность труда" призван повысить эффективность работы на предприятиях и увеличить конкурентоспособность российских компаний. На территории Нижегородской области реализацию нацпроекта курирует министерство промышленности, торговли и предпринимательства региона. Федеральный и региональные центры компетенций (ФЦК и РЦК) – операторы нацпроекта, основная задача которых – оказывать адресную поддержку предприятиям региона и обучать сотрудников инструментам бережливого производства. РЦК Нижегородской области – подведомственная организация регионального Минпрома.

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Теги:
Нацпроект Производительность труда
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